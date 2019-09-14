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Отпуск продолжается: Что известно о судьбе оскорбившей жителей Тулуна чиновнице

, 10:19 Эксклюзивное видео 102

Как стало известно 5-tv.ru сейчас Ирина Алашкевич находится в своей квартире в Иркутске. Вернется ли она на работу, пока неизвестно.

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Фото, видео: Правительство Иркутской области, 5-tv.ru

Тема:
Паводок в Иркутской области 87

Ясности относительно судьбы главы пресс-службы губернатора Иркутской области Ирины Алашкевич пока нет. На данный момент неизвестно, вернется ли к работе к работе чиновница, назвавшая «быдлом» и «бичевней с двумя классами образования» пострадавших от наводнения жителей региона, пришедшими на встречу с Владимиром Путиным.

После публикации в сети скандальной аудиозаписи с оскорблениями женщина якобы ушла в отпуск. Однако согласно последним данным, она должна была из него вернуться еще 6 сентября после окончания проверки инцидента. Повторная экспертиза записи, изученная сотрудниками некоммерческого партнерства «Федерация судебных экспертов», подтвердила тот факт, что жителей Иркутской области оскорбила именно Алашкевич.

Однако вопрос о дальнейшей работе чиновницы еще не решен. Как стало известно 5-tv.ru, она до сих пор находится в своей квартире в Иркутске и к работе не возвращалась. Тем не менее, сведений об отстранении женщины от ранее занимаемой должности, еще не поступало.

На вопрос о том, когда она планирует вернуться на работу, чиновница заявила, что ее отпуск еще не окончен.

Возможный выход на работу Алашкевич прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Безусловно, если эта чиновница выйдет на работу в этом же качестве, тогда будет повод для того, чтобы задать соответствующие вопросы», — заявил он.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в сети появилась скандальная аудиозапись, на которой женщина, по голосу похожая на начальника управления пресс-службы губернатора Иркутской области, называет «быдлом» и «бичевней с двумя классами образования» пострадавших от наводнения жителей области, пришедших на встречу с Владимиром Путиным во время его рабочего визита в регион. Независимая экспертиза подтвердила, что голос на записи принадлежит Алашкевич.

Тема:
Паводок в Иркутской области 87
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