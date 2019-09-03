«Она этого заслуживает»: Путин прокомментировал историю с оскорбившей тулунчан чиновницей

Один из жителей города Тулун обратился к президенту России Владимиру Путину с вопросом о том, будет ли как-то наказана глава пресс-службы Иркутской области Ирина Алашкевич за оскорбление пострадавших от паводка.

Глава государства отметил, что впервые слышит о данном прецеденте и, если факт высказывания подтвердится, то чиновница заслуживает отставки, добавив, что такого человека можно назвать только «непорядочным», если он себе такое позволяет говорить.

«Я не хочу выражаться нецензурно, но она этого заслуживает. Надеюсь губернатор примет соответствующее решение», — сказал президент.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в сети появилась аудиозапись, на которой женщина, по голосу похожая на Ирину Алашкевич, назвала людей, пострадавших от паводка и пришедших на встречу с президентом, «быдлом» и «бичами». В частности, она раскритиковала их одежду, а также подчеркнула в грубой форме, что в пунктах временного содержания у них условия лучше, чем те, в которых они жили ранее.

Кроме этого телеканал РЕН ТВ провел независимую экспертизу, которая подтвердила — голос на записи принадлежит Ирине Алашкевич.