Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко спровоцировал бурные обсуждения, решившись на поединок с тяжеловесом Михаилом Кокляевым. Спортсмен считает, что одержит победу в бое со штангистом, а после будет готов соревноваться еще с десятью силачами.

Впрочем, профессионалы в области смешанных единоборств не разделяют радужных настроений Емельненко. В интервью 5-tv.ru чемпион мира и Европы по смешанным единоборствам, советник губернатора Санкт-Петербурга по спорту и молодежной политике Андрей Семенов отметил, что, скорее всего, Александр решился на рискованный шаг, для того чтобы прославиться.

«Для Александра это пиар-ход. Он хочет кинуть вызов и провести за вечер сразу десять поединков. Ну, конечно, дерзко и в то же время не совсем реально. Но зато, с другой стороны, это шанс прославиться. А вдруг получится? Зная Сашу, он такой амбициозный боец, который идет вопреки и которому море по колено», — поделился мнением боец.

Семенов добавил, что сам бы не стал инициатором подобных поединков, поскольку не видит смысла в «таких шоу».

«Я считаю, если ты занимаешься четким делом и идешь по карьере бойца, это лишнее уже», — пояснил спортсмен.

Ранее Александр Емельяненко в интервью 5-tv.ru рассказал о своих ожиданиях от предстоящего поединка с тяжеловесом Михаилом Кокляевым.