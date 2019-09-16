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Правительство Иркутской области подтвердило увольнение оскандалившейся чиновницы

, 13:33 99

Ирина Алашкевич, оскорбившая пострадавших от паводка жителей Тулуна, 16 сентября на своей странице в Facebook сообщила об уходе в отставку.

Фото: ВКонтакте / Ирина Алашкевич

Тема:
Паводок в Иркутской области 89

Отставку начальника управления пресс-службы и информации губернатора и правительства Иркутской области Ирины Алашкевич в понедельник, 16 сентября, подтвердили в аппарате главы региона Сергея Левченко.

5-tv.ru

В ответе на запрос, направленный МИЦ «Известия» еще 9 сентября, говорится, что чиновница освобождена от должности и уволена с государственной гражданской службы. Также в документе отмечается, что ситуация, связанная с негативными высказываниями Ирины Алашкевич в адрес жителей Тулуна, находилась на контроле у губернатора региона.

Информацию об авторе скандальной аудиозаписи аппарат Сергея Левченко не предоставил.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что оскорбившая пострадавших от паводка тулунцев иркутская чиновница уволилась.

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