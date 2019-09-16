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Почему жемчужины истории и архитектуры в России находятся под угрозой?

, 21:43 Эфирная новость 33

Градозащитники Северной столицы бьют тревогу — все больше исторических зданий в центре города, с уникальными интерьерами и богатым прошлым, становится объектом самовольных переделок.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Daniil Ivanov; 5-tv.ru

Градозащитники Петербурга обеспокоены — все больше исторических зданий в центре города, с уникальными интерьерами и богатым прошлым, становятся объектом самовольных переделок. Недавний пример — ремонт особняка Каншина — некогда одного из богатейших людей Северной столицы.

Чудом сохранившееся сквозь века убранство дома — лепнина, резные двери, камин — с легкой руки строителей просто исчезло. Часть росписей на потолке закрасили, элементы декора убрали. А ведь в этих интерьерах пел Шаляпин, бывал Чайковский. Но отсутствие охранного статуса развязывает руки новым хозяевам помещений и убивает такие жемчужины истории и архитектуры. В случае с особняком, инициаторы ремонта признали ошибку и готовы восстановить некоторые утраченные элементы, но проблема остается.

Андрей Захаров расскажет подробнее.

Ранее 5-tv.ru писал, что российское правительство одобрило законопроект, согласно которому фасады исторических зданий должны быть очищены от навесных современных устройств.

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