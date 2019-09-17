Названа причина аварийной посадки российского самолета в Черногории

В Черногории в понедельник, 16 сентября, при посадке Airbus A321 произошло задымление шасси. Российская авиакомпания Red Wings прокомментировала инцидент с воздушным судном, летевшим из Москвы в Тиват. Об этом сообщает РБК.

В авиакомпании рассказали, что причиной задымления самолета стало интенсивное торможение, которое вынужден был осуществить пилот воздушного судна из-за сложного рельефа аэропорта и высокой температуры воздуха в Тивате.

«Это стало причиной перегрева одного из колес основной стойки шасси самолета. Технические службы аэропорта выполнили регламент по охлаждению колеса », — сказали в Red Wings.

По данным авиакомпании, при посадке Airbus A321 в Тивате никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Путешественники, которые должны были отправиться на этом же воздушном судне обратно в Москву, вылетят в Россию 17 сентября, сразу после открытия аэропорта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что очевидцы сообщили о возгорании шасси при посадке самолета из Москвы в Тиват.