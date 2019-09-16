Очевидцы сообщили о возгорании шасси при посадке самолета из Москвы в Тиват

Шасси загорелось при посадке самолета Airbus A321 российской авиакомпании Red Wings в понедельник, 16 сентября, летевшего из Москвы в Тиват (Черногория). Инцидент произошел в 18.00 по московском времени.

В авиакомпании пока этот инцидент никак не прокомментировали.

В настоящий момент на месте на месте ЧП работают экстренные службы. Предварительно, никто не пострадал.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Армении 9 сентября был задержан пассажир авиарейса Ереван-Москва, который заявил, что в его ручной клади находится бомба. После досмотра всего самолета выяснилось, что опасных предметов на воздушном судне не было