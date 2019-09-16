  1. Пятый канал
  4. Очевидцы сообщили о возгорании шасси при посадке самолета из Москвы в Тиват

Очевидцы сообщили о возгорании шасси при посадке самолета из Москвы в Тиват

, 22:04 Видео 50

По предварительной информации, никто не пострадал.

Фото: РИА Новости / Александр Кряжев, Telegram @aviachatchannel

Шасси загорелось при посадке самолета Airbus A321 российской авиакомпании Red Wings в понедельник, 16 сентября, летевшего из Москвы в Тиват (Черногория). Инцидент произошел в 18.00 по московском времени.

В авиакомпании пока этот инцидент никак не прокомментировали.

В настоящий момент на месте на месте ЧП работают экстренные службы. Предварительно, никто не пострадал.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Армении 9 сентября был задержан пассажир авиарейса Ереван-Москва, который заявил, что в его ручной клади находится бомба. После досмотра всего самолета выяснилось, что опасных предметов на воздушном судне не было

Читайте также

+9° Днём +12°
Ночью +6°
63.83
-0.64 70.67
-0.86
Гороскоп на 16 сентября: Стрельцы, учитесь постоять за себя

Последние новости

22:14
Малек и Михайлов оценили шансы на победу Кокляева в поединке с Емельяненко
22:04
Очевидцы сообщили о возгорании шасси при посадке самолета из Москвы в Тиват
21:43
Почему жемчужины истории и архитектуры в России находятся под угрозой?
21:36
Дочка Кейт Миддлтон рассказала «по секрету» о четвертой беременности мамы
21:26
«Аэрофлот» предложил свою помощь в доработке стандартов противодействия коррупции
21:15
Знаменитые футболисты поддержали мальчика, сделавшего прическу как у Златана Ибрагимовича

Сейчас читают

Глюкоза «оторвалась» на свадьбе Богомолова и Собчак
«Дико больно, но эффективно»: Юлия Меньшова раскрыла секрет своей молодости
«Угроза жизни»: Саша Савельева рассказала о трудных родах

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев