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  4. В Госдуме не подтвердили скорое изменение правил ухода в отпуск

В Госдуме не подтвердили скорое изменение правил ухода в отпуск

, 5:08 59

Депутат Гаджимет Сафаралиев рассказал, что законопроект о цифровизации трудовых отношений пока только рассматривается.

Фото: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin

Депутат Государственной думы Гаджимет Сафаралиев в понедельник, 16 сентября рассказал, что законопроект о пересмотре правил ухода в отпуск только рассматривается, пишет РБК.

До этого в ряде СМИ появилась информация, что с 1 октября подать заявление на отпуск можно будет, отправив заявление работодателю по электронной почте. При этом уточнялось, что речь идет об организациях с электронным документооборотом.

Гаджимет Сафаралиев отметил, что инициатива об отпусках пока только рассматривается в Госдуме.

«Касательно этой новости с отпусками — понятно, что идет цифровизация, что многие вопросы будут решаться по-другому», — утверждает чиновник.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий сбивать беспилотники.

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