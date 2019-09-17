В Госдуме не подтвердили скорое изменение правил ухода в отпуск

Депутат Государственной думы Гаджимет Сафаралиев в понедельник, 16 сентября рассказал, что законопроект о пересмотре правил ухода в отпуск только рассматривается, пишет РБК.
До этого в ряде СМИ появилась информация, что с 1 октября подать заявление на отпуск можно будет, отправив заявление работодателю по электронной почте. При этом уточнялось, что речь идет об организациях с электронным документооборотом.
Гаджимет Сафаралиев отметил, что инициатива об отпусках пока только рассматривается в Госдуме.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий сбивать беспилотники.