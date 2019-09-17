Нашлась! Украденную фигуру «Смерти с косой» вернут на дороги Астрахани

На славу поработали сотрудники администрации одного из городских округов Архангельска. Целым коллективом они все выходные искали «Смерть с косой».

Гороскоп на 17 сентября: Близнецы, хватит прятать скелеты в шкафу

В пятницу 13 пугающего вида фигуру со знаком ограничения скорости в руках установили на опасном участке дороги, а она пропала.

Леденящая душу история грозила перерасти в детективную — «Смерть», стоимостью более 90 тысяч рублей сначала искали поблизости от того места, где ее видели последний раз.

Нашли! И скоро вернут обратно, более того, сделают передвижной.

Ранее 5-tv.ru писал, почему так страшна мистическая пятница, 13-е? Приметы и способы отвлечь беду.