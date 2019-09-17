Посольство РФ обратится в Госдеп США в связи с публикацией о «шпионаже»

Российское посольство в Вашингтоне требует Госдепартамент США провести проверку в отношении ряда американских СМИ.

По мнению дипломатов, публикация портала Yahoo News ставит под угрозу безопасность персонала нашего дипведомства.

Накануне новостной сайт опубликовал статью, в которой утверждается, что высланные из США в 2016 году российские дипломаты занимались шпионажем. При этом никаких доказательств, как обычно, не привели.

В комментарии пресс-службы российского посольства подчеркивается: США не могут обеспечить нормальные условия работы дипмиссии.

Ранее другое американское издание опубликовало личные данные ряда сотрудников посольства. Несмотря на то, что эти действия являются прямым нарушением Венской конвенции, наказания не последовало, извинения не принесли.

В нашем посольстве также заявили, что США через шпиономанию пытаются оправдать захват российской дипсобственности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как американская сенсация стала очередным Fake News.