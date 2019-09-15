Шпион вышел вон: как американская сенсация стала очередным Fake News

Сенсацией недели могла бы стать новость о том, что США пришлось в экстренном порядке вывозить из России своего самого ценного информатора. Он смог добраться до высших эшелонов российской власти. И вдруг срочная эвакуация. Такая беда! И все, из-за кого?

Конечно же из-за Трампа! Это ведь CNN рассказало! А у этого СМИ американский президент по умолчанию виновен во всем. Как говорится, и часовню тоже он развалил. Но вернемся к шпиону. Сенсации не случилось! Просто слишком много вопросов оставляет после себя вброс этих журналистов.

Это именно вброс! Смотрите. Намеки, никаких подтверждений, ссылки на неназванные источники. Ну и конечно даты… Два года назад по данным CNN это случилось, а сейчас просто им стало известно. И ключевой момент — почему именно сейчас? Может быть выборы в США все ближе, а Трамп все увереннее чувствует себя в овальном кабинете? Или, может, шпионы у них кончились? Ну такие, как, например, Скрипаль… Видимо и то и другое. Главный вопрос — как сейчас в США эту крапленую карту разыграют. Ведь в процесс мухлежа уже включились ЦРУ, ФБР, и собственно Белый дом.

Дмитрий Акимов расскажет о раскладе.

Американские СМИ рвут обложки яркими заголовками. Нового в этих новостях почти нет. Трамп, Россия, скандал, шпионы и так по кругу опять и — вот снова.

«Из достоверного источника нам стало известно, что ЦРУ два года назад отозвало своего шпиона, который работал прямо в Кремле».

При чем, как любят в Америке, любая непроверенная информация тут же раздувается до главного политического скандала страны.

«Информатор ЦРУ, эвакуированный из России, десятилетиями посылал секреты в США».

Заявляется, что вся эта история произошла два года назад, после встречи Трампа с нашим министром Лавровым. Мол Трамп тогда разболтал какие-то секреты и потому в следующий раз может сдать Кремлю шпиона.

«Он сдает американскую разведку, чтобы отвлечь внимание от нелестных историй, подлизывается к людям, на которых хочет произвести впечатление или просто из прихоти».

И конечно же — все замерли в ожидании. Когда ждать смерти разоблаченного шпиона?

«Станет ли бывший шпион ЦРУ жертвой смертельной охоты Путина на кротов?»

Из ниоткуда, даже без ссылки на «достоверный источник» появилось имя шпиона — некий чиновник Олег Смоленков.

«Смоленков работал в администрации президента. Его должность не относилась к категории высших должностей, так называемых указных должностей», — прокомментировал ситуацию пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Сергей Лавров вспомнил свою встречу с трампом двухлетней давности…

«Никто в ходе этой беседы никому никаких государственных или даже негосударственных секретов не выдавал», — заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Наконец, Мария Захарова произносит то, что и так все понимают, но вслух не говорят.

«Весь сюжет CNN в целом это классическая пропаганда. И все бы ничего, если бы при этом телеканал целенаправленно не работал бы на нагнетание в США русофобских настроений, сознательно нанося ущерб нашим странам», — подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Американцы Захарову, конечно не слышат. Такая правда в эфире им не нужна. Причем рядовые сотрудники признают — ничего личного, просто бизнес.

«Меня часто спрашивают, почему CNN постоянно твердит в эфире — Россия то, Россия это, потому что это рейтинг! У нас невероятный рейтинг сейчас», — говорит продюсер телеканала CNN Джон Бонифилд.

Это признание было записано также два года назад и с тех пор CNN никак не успокоится. Несколько лет Трампу создавали имидж эдакого простачка, который не следит за своим языком и Twitter. Вот, во время тайного телефонного разговора с президентом Филипинн, Трамп раскрывает местоположение своих секретных подводных лодок.

«У нас (в районе Северной Кореи — Прим.ред.) есть две атомные подводные лодки — лучшие в мире. Я не собираюсь их использовать, но мы видим, что он (товарищ Ким Чен Ын — Прим.ред.) может окончательно сойти с ума…и тогда, весь мир увидит, что произойдет», — заявил президент США Дональд Трамп.

А здесь — он публикует снимок, сделанный сверхсекретным разведспутником, признавая, что такие спутники есть и они следят за Ираном.

«Я желаю Ирану всего наилучшего и удачи в определении того, что произошло», — написал Трамп в Twitter.

Северная Корея, Иран… но Россию американский зритель привык боятся больше, но в последнее время страх стал убывать. Вот и родили американцы нового Скрипаля, говорят эксперты. О том, что именно так будут развиваться события, президент России говорил еще в конце прошлого года.

«Это повод, только повод для того, чтобы организовать очередную атаку на Россию. Ну, не было бы Скрипалей, что-нибудь еще другое придумали бы. Для меня это очевидно. А цель только одна — сдержать развитие России как возможного конкурента. Других целей я не вижу», — подчеркнул Владимир Путин.

Главная странность, из которой возникает очень много вопросов — почему скандал разразился только сейчас?

«Американцы ведут себя как наперсточники — кручу верчу запутать хочу, а дальше возможно, в том числе, и эскалация этого конфликта, в том числе, и очень по похожему сценарию, как собственно происходило в деле Скрипалей», — считает подполковник ФСБ РФ, замначальника со ленинградского управления госбезопасности (1986-1993) Антон Жарук.

Американцев уверяют — дело Смоленкова — последний фрагмент пазла, который последние три года собирают противники Трампа. Глупый шовинист, который не может держать язык за зубами и которому плевать на интересы страны — такой портрет рисуют для избирателя.

За этой инфо-возней, главное — достоверность самой истории, уже никого не интересует. Так распространяют информацию крупнейшие американские издания и русские бабушки у подъездов.

«Он за границей, у него это… правительственное такое задание», — рассказывает соседка.

А в это время в эфире CNN:

«Как сообщает наш источник в России, американский шпион перебежчик оказался двойным агентом. На самом деле, после эвакуации в США, последние два года, он работал на российскую разведку».