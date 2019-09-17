Бездомный, подозреваемый в изнасиловании врача, задержан в Саратове

В Саратове женщину-врача изнасиловали прямо на улице в понедельник, 16 сентября. По подозрению в нападении задержан 55-летний бездомный гражданин. Об этом сообщает РИА Новости.

24-летняя медик шла на вызов к пациенту, однако не смогла самостоятельно найти нужный адрес. Врач обратилась за помощью к прохожему, а он вызвался ее проводить до нужного дома. В безлюдном месте мужчина надругался над женщиной. Пострадавшая обратилась в полицию.

В настоящий момент по подозрению в насильственных действиях правоохранительными органами задержан мужчина без определенного места жительства. В следственном управлении СК РФ по Саратовской области заявили о возбуждении уголовного дела по статье 131 УК РФ «Изнасилование».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что звезду сериала «Воротилы» обвинили в изнасиловании.