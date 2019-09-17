Эксперт рассказал о статистике заболеваемости раком мозга в РФ

Тема онкологических заболеваний мозга в последнее время особенно волнует жителей России. Эксперт Российского общества клинических онкологов Григорий Кобяков рассказал о статистике выявления опухоли мозга и симптомах ее появления.

По словам Кобякова, в среднем в стране ежегодно фиксируют около 23 случаев рака мозга на 100 тысяч пациентов — это порядка 34 тысяч впервые выявленных опухолей в год. При этом злокачественными оказываются только 30% новообразований, или от 9,5 до 10,5 тысяч случаев ежегодно. Статистика диагностирования онкологических заболеваний, рассказывает эксперт, в последние годы существенно повысилась благодаря появлению большего числа аппаратов МРТ и спиральной компьютерной томографии, сообщает RT.

Основные симптомы опухоли в мозге Кобяков поделил на две группы — общемозговые и очаговые неврологические. К первой категории относятся снижение уровня бодрствования, нарушения сознания, постоянные рвота и тошнота, непреходящая головная боль. В группу очаговых неврологических симптомов входят нарушения движения в руке и ноге, противоположных полушарию, в котором находится опухоль, затруднения речи и памяти, сужение поля зрения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об основных факторах, способствующих развитию рака.