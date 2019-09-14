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  4. Главный онколог рассказал об основных факторах развития рака

Главный онколог рассказал об основных факторах развития рака

, 16:51 170

В России сейчас зарегистрировано 3,7 миллиона человек, страдающих онкологическими заболеваниями.

Фото: www.globallookpress.com / David Devins

Специалист Минздрава назвал самые частые формы заболевания раком, а также озвучил факторы, оказывающие влияние на их развитие. Выяснилось, что порядка 80% случаев возникновения онкологии — следствие неправильного образа жизни.

«Есть доказанные факторы, которые влияют на возникновение онкологических заболеваний — это курение, алкоголь, вирус папилломы человека, малоподвижный образ жизни», — рассказал главный внештатный специалист-онколог Минздрава Андрей Каприн.

Так, по словам врача, излишнее потребление в пищу красного мяса может стать причиной возникновения колоректального рака. Бесконтрольное употребление спиртных напитков может привести к раку печени и поджелудочной железы. Табакокурение, соответственно, повышает риск развития рака легких.

По данным Карпина, генетика влияет лишь на 15–20% случаев заболевания раком. Вся остальная онкология возникает из-за неправильного образа жизни. Самыми часто встречающимися формами рака специалист назвал: рак молочной железы и шейки матки — у женщин; рак легких — у мужчин; рак кожи — без привязки к половым признакам.

«Пул наблюдаемых пациентов растет. Сейчас в стране зарегистрировано 3,7 миллиона человек, страдающих онкологическими заболеваниями», — утверждает эксперт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что онкологическое заболевание Анастасии Заворотнюк продюсер «Ласкового мая» списывает на постоянный стресс и злоупотребление стволовыми клетками.

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