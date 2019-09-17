Дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина умилила интернет-поклонников новым видео в Instagram. В минутном ролике пятилетняя Лиза Галкина интересуется у стоящей за кадром дамы: откуда появился лежащий перед ней рюкзак. Собеседница отвечает девушке, что аксессуар преподнесла ей крестная из «Эконики».

«А, я поняла, что это — „Эконика“! Это икон и ка!», — воскликнула Елизавета и перекрестилась, чтобы игра слов дошла до зрителей.

Каламбур ребенка пришелся фолловерам по нраву.

«У гениальных родителей гениальные дети. Чудо как хороша!»

«Чудо-девочка Лиза все время дарит положительные эмоции и улыбку на лице!»

«Лизок милашка, умняшка», — прокомментировали видео подписчики ее страницы.

Ранее 5-tv.ru писал, что дочь примадонны напророчила брату Гарри статус монарха.