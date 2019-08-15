«Королевская семья!» Лиза Галкина забавно напророчила брату статус монарха

Дочка Аллы Пугачевой и Максима Галкина по праву может считаться самым популярным и талантливым ребенком знаменитостей в отечественном шоу-бизнесе. Лиза в который раз обезоружила публику Instagram своим трогательным и забавным видео. На кадрах девочка поэтично повествует зрителям и папе о том, что ее брат Гарри в будущем станет королем.

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« Когда очень любишь своего братика », — подписан пост.

В ролике Лиза уверяет отца, что до восхождения монарха Гарри на трон ждать осталось совсем недолго.

«Папочка, если Гарри получит восемь-сорок-двадцать миллионов значков, он станет нашим королем России!» — поделилась девочка.

Максим Галкин решил поинтересоваться у ребенка, есть ли в стране король. На что Елизавета незамедлительно дала четкий и лаконичный ответ.

«Да. Это называется Гарик» , — уверенно заявила дочка звезды.

При этом на кадрах видно, как во время съемки «будущий король» Гарри случайно попадает мячиком в лоб сестренке, и она на него ненадолго обижается.

Поклонники юной звездочки пришли восторг от серьезности и великодушия Лизы. Фанатов впечатлило, насколько сильно малышка любит своего брата.

«Господи, до чего она милая!»

«Поистине — королевская семья»;

«Великодушие Лизы умиляет. Чудо девочка!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Лиза Галкина подружилась с дочкой Александра Реввы.