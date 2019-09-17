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  4. В Ульяновске чиновнице за нескромное поведение в интернете грозит увольнение

В Ульяновске чиновнице за нескромное поведение в интернете грозит увольнение

, 14:46 47

В аппарате главы Ульяновской области подтвердили, что в отношении чиновницы, опубликовавшей фото в ванне с «лечебной нефтью», ведется служебная проверка.

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Фото, видео: ТАСС / ZUMA; ВКонтакте @openysheva; Twitter @t_goncharuk; 5-tv.ru

Пресс-секретарь губернатора Ульяновской области Сергея Морозова Тимофей Гончарук в интервью 5-tv.ru подтвердил, что в отношении советника главы региона по IT-сфере Светланы Опенышевой ведется служебная проверка.

Поводом для нее стала фотография с отдыха в фешенебельной гостинице Азербайджана, размещенная ульяновской чиновницей в сети. На снимке советник главы региона позирует в ванне с «лечебной нефтью».

Публикация возмутила Сергея Морозова, который потребовал провести в отношении своей подчиненной служебной проверки.

В результате инцидента 55-летняя Светлана Опенышева может быть уволена с должности советника главы региона.

«Нельзя так кичиться своим достатком. Мое решение — провести служебную проверку и уволить Опенышеву», — заявил Сергей Морозов.

Семидневный курс «шоколадных» нафталановых ванн в пятизвездочном отеле Азербайджана, где останавливалась Опенышева стоит 650 долларов. Об этом сообщает РИА Новости.

Как стало известно РБК, в 2018 году ульяновская чиновница заработала более двух миллионов ста тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Минприроды проверяет информацию о расстреле чиновником собак в Пермском крае.

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