«Зенит» готов дать второй шанс Александру Кокорину

Руководство футбольного клуба «Зенит» готово дать шанс Александру Кокорину вернуться в спорт. Такое заявление было сделано пресс-службой петербургского клуба.

«Футболист полностью отбыл положенное ему наказание, которое получил за свой поступок. Он вышел на свободу по УДО с положительной характеристикой. ФК „Зенит“ готов дать шанс Александру Кокорину вернуться в футбол, предоставить возможность заиграть на профессиональном уровне в составе основной команды», — говорится в сообщении.

В клубе отметили, что надеются на скорейшее возвращение Кокорина в спортивную форму.

Детали контракта с провинившимся футболистом пока не раскрываются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кокорин подписал новый контракт с «Зенитом» за сутки до выхода из колонии по УДО.