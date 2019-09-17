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  4. Новое видео момента наезда Mercedes отчима Кокорина на ногу журналиста

Новое видео момента наезда Mercedes отчима Кокорина на ногу журналиста

, 15:22 Видео 167

Попавший под колесо машины корреспондент одного из изданий поделился подробностями ДТП с автомобилем отчима футболиста Кокорина.

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Фото, видео: ТАСС / Бобылев Сергей; 5-tv.ru

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Журналист, попавший под колеса автомобиля отчима Александра Кокорина, пообщался с прессой. Молодой человек по имени Виталий Молев рассказал об обстоятельствах произошедшего.

По словам Молева, у него возникло ощущение, что водитель специально резко начал движение в обратную сторону. Молодой человек не успел среагировать и отойти — автомобиль проехал ему по ногам. Точный диагноз журналисту еще не поставили — медики «скорой» сообщили, что явных признаков перелома нет, однако Виталию требуется пройти дополнительные исследования в больнице.

К своей травме Виталий отнесся довольно философски, сообщив коллегам, что будет продолжать работать.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с моментом наезда машины отчима Кокорина на одного из собравшихся у колонии журналистов.

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