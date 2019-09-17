Видео момента наезда Mercedes отчима Кокорина на ногу журналиста

Видео с моментом наезда на журналиста отчимом Кокорина — Кириллом Логиновым — публикует 5-tv.ru. На записи видно, как черный внедорожник двигаясь задним ходом, наезжает на ногу одному из представителей СМИ. Журналисту потребовалась помощь врачей.

Известно, что Александр Кокорин и Павел Мамаев выходят из колонии под Белгородом во вторник, 17 сентября, по УДО. Подъезд к колонии был заблокирован сотрудниками ГИБДД, поэтому журналистам пришлось идти часть пути пешком. Однако инспекторы все-таки пропустили автомобиль отчима Кокорина, который незамедлительно окружили журналисты. Логинов попытался сдать назад и наехал на одного их представителей прессы — машина проехала по ноге корреспондента. У корреспондента подозрение на перелом большого пальца.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, в отношении Кирилла Логинова сотрудниками дорожной полиции уже составлен протокол об административном правонарушении.