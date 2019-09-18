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  4. Галкин опубликовал романтическое видео из спальни Аллы Пугачевой

Галкин опубликовал романтическое видео из спальни Аллы Пугачевой

, 6:01 Видео 67

Ведущий посвятил супруге колыбельную на французском языке.

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Фото, видео: Instagram @garri_galkin, maxgalkinru

Максим Галкин выложил в Instagram видео с исполнением песни для супруги Аллы Пугачевой. Ролик появился на странице их общего сына Гарри. На нем шоумен на супружеском ложе под фонограмму поет колыбельную на французском.

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В ролик вмонтированы кадры с Аллой Пугачевой, из чего становится ясно, кому Галкин посвятил композицию.

Романтичное видео произвело эффект на поклонников звездной пары. Фолловеры в Instagram не жалели «лайков» и восторженных комплиментов главному герою ролика и его возлюбленной.

«Макс, вы здесь Аполлон! Супер-красавец, счастливя Алла!»

«До мурашек»,

«Настоящий Ален Делон!»

«Артист, он и в постели артист», — ответили пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал, что Максим Галкин показал подкаченный торс, который свел с ума фанаток.

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Галкин опубликовал романтическое видео из спальни Аллы Пугачевой

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