«Секси мэн»: Галкин показал подкаченный торс на фоне ретро-автомобиля

Максим Галкин в последнее время часто выкладывает в своем Instagram фотографии своих детей, однако недавно артист решил порадовать фанатов собственным снимком, да еще каким! Юморист опубликовал фото, на котором он позирует в джинсовых шортах с голым подкаченным торсом на фоне автомобиля «Мустанг» 1968 года.

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«Взял у брата тачку покататься. Брат 64-го года выпуска, тачка — 68-го, я — 76-го, прикид — 85-го, лексикон мой — 90-го. И куда ехать с таким набором? При ответах сдерживайтесь», — написал телеведущий в присущей ему юмористической манере.

Instagram @maxgalkinru

Поклонницы пришли в восторг от горячего фото Галкина и оставили ему множество комплиментов в комментариях.

«Секси мэн»;

«Мечта девчонок из Беверли Хиллз»;

«Макс, ты похож на подростка из 90-х»;

«Никуда не ехать, оставаться на месте, к вам сейчас сами начнут приезжать»

«Максим огонь. Хоть куда, везде примут», — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Пугачева в восторге от зажигательных танцев Галкина и Вайкуле.