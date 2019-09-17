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  4. Дана Николенко из «Дома-2» потеряла любимого отца — видео

Дана Николенко из «Дома-2» потеряла любимого отца — видео

, 17:55 Видео 24

О трагедии в семье звезда реалити-шоу рассказала в соцсетях, опубликовав трогательное видео с папой.

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Фото, видео: Instagram @melaniko14

У звезды «Дома-2» Дана Николенко умер папа. О своей потере она рассказала в Instagram, опубликовав трогательное обращение к отцу.

«Папочка… как же тебя не хватает!!! Еще вчера вы пересматривали с мамой фотографии с праздника внука, а уже через несколько часов тебя не стало. Боже, словами не описать то горе и ту тоску, которая у нас с мамой на душе!» — написала Дана.

По ее словам, произошедшее просто не укладывается в ее голове и справится с болью помогает только шестимесячный сын Макар. В сторис Николенко выложила архивное видео, на котором крошечный внук провожает навещавшего его дедушку, маша ему рукой в окошко.

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Instagram @melaniko14

Поклонники Даны живо откликнулись на ее горе и в комментариях пишут слова поддержки и соболезнования.

«Ужас какой, держитесь… Искренние соболезнования вашей семье»;

«Даночка, держитесь, сил вам»;

«Пусть твоему папочке земля будет пухом! Хороший у тебя папа был! Родители хорошие у тебя, добрые!»

«Соболезную… мягких облачков папочке», — посочувствовали фоллаверы.

Позже Дана опубликовала видеозапись, на которой за темным кадром благодарит своих подписчиков за теплые слова в адрес ее семьи.

Как сообщалось ранее, на шоу «Дом-2» Дана Николенко познакомилась с другим участником телестройки — Дмитрием Кварацхелией. Влюбленные ушли с проекта, поженились, и в марте 2019 года у них родился сын. 5-tv.ru рассказывал, какие бурные страсти кипели между будущими супругами чуть более года назад.

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