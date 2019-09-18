Первая леди Франции начнет давать уроки для взрослых

16 сентября Брижит Макрон сказала, что вернется к преподаванию, пишет Deutsche Welle. Это заявление первая леди Франции сделала на открытии центра обучения взрослых. Супруга французского лидера помогла создать учебное заведение для людей от 25 до 48 лет, которые не доучились в школе. В новом центре им дадут образование, необходимое для поиска работы.

Одним из преподавателей школы для взрослых станет сама Макрон. Ранее она бросила работу учителя литературы в городе Амьен, чтобы поддержать политическую карьеру мужа. Миссию центра первая леди назвала чрезвычайно важной. 66-летняя супруга президента Франции добавила, что возвращается к преподаванию с главной целью: показать, что в любом возрасте не поздно начать новую карьеру.

Любопытно, что вернуться к привычному делу Брижит Макрон предстоит в парижском квартале Клиши-су-Буа — одном из беднейших районов французской столицы.

Ранее 5-tv.ru писал, что министр экономики Бразилии унизил жену Макрона вслед за президентом.