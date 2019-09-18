16 сентября Лолита Милявская опубликовала в Instagram обращение к подписчикам за кулисами Московского цирка Юрия Никулина на Цветном бульваре. Певица записала ролик для поклонников после выступления на шоу, посвященного 100-летию российского цирка. В тот вечер на арену вышли великие цирковые династии и звезды российской эстрады: Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, Максим Галкин и другие.

Среди них оказалась и Лолита. Перед зрителями в цирке она предстала в образе клоунэссы.

«Я и так клоун по жизни, поэтому настоящая маска мне не повредит. Тем более за мной в хорошем смысле ухаживали, помогли быть смешной — волосы, грим, костюмы… Глаза вроде бы грустные. Или это маска. Наверное, маска», — сказала артистка и поздравила отечественный цирк с вековым юбилеем.

Поклонники неоднозначно восприняли необычный образ Милявской. Некоторые даже заявили певице, что разочаровались в ней. Однако большинство поддержали любимицу.

«Сразу пропадает желание вас слушать. А было так классно»,

«Губки бантиком!»

«Вы чудо, всегда восхищалась вашей человечностью, силой духа, открытостью!»

«Лолита, я долго не могла понять твой жанр. Теперь понятно: ты — клаунесса! Очень вам идет» — прокомментировали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лолита назвала условия брачного договора с пятым мужем.