  1. Пятый канал
  4. Пить или не пить: кафе и бары в жилых домах могут попасть под запрет

Пить или не пить: кафе и бары в жилых домах могут попасть под запрет

, 19:45 Эфирная новость 16

Правительство поддержало инициативу депутатов о запрете продажи алкоголя в барах и кафе площадью менее 20 квадратных метров.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС / Красильников Станислав; 5-tv.ru

В России могут запретить продажу алкоголя в барах и кафе, расположенных в жилых домах. Правительство поддержало депутатскую инициативу.

Ограничение коснется очень маленьких — до 20 квадратных метров площадью — заведений. Именно с них, по мнению авторов законопроекта, начинаются большие проблемы. Часто жильцы жалуются на пьяные компании у подъезда, на драки и прочие конфликты.

По предварительным подсчетам, под закрытие попадет примерно десять тысяч питейных точек по всей стране. Но есть и противники инициативы. Они считают, что после закрытия так называемых «рюмочных» тише и спокойнее не станет. Наоборот, лишившись крыши над головой, завсегдатаи таких заведений будут бродить по округе и еще больше хулиганить.

Все мнения изучил Дмитрий Зименкин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пристрастие персонала Букингемского дворца к бесплатному алкоголю вынудило королеву Великобритании закрыть личный бар.

Читайте также

+10° Днём +11°
Ночью +6°
64.12
0.29 70.60
-0.07
Гороскоп на 17 сентября: Близнецы, хватит прятать скелеты в шкафу

Последние новости

19:59
«Греческий бог!» Тарзан восхитил поклонниц обнаженным накаченным телом
19:45
Пить или не пить: кафе и бары в жилых домах могут попасть под запрет
19:32
«Изысканно!» Ирина Пегова похвасталась новым пиджаком в русском стиле
19:20
Журналист о выходе Кокорина из тюрьмы: «К амнистированным в России всегда хорошо относятся»
19:06
Бин Дуньдунь — официальный талисман Олимпиады-2022 в Пекине
18:58
В «Курчатовском институте» назвали причины успеха создания атомной бомбы СССР

Сейчас читают

Серябкина решила заняться сексуальным воспитанием поклонников — фото
«Жар-птица!»: Подписчики оценили эффектный наряд Тины Канделаки
«Красоту не испортишь»: Певица Asti показала свою «нерабочую сторону»

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев