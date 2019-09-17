Пить или не пить: кафе и бары в жилых домах могут попасть под запрет

В России могут запретить продажу алкоголя в барах и кафе, расположенных в жилых домах. Правительство поддержало депутатскую инициативу.

Ограничение коснется очень маленьких — до 20 квадратных метров площадью — заведений. Именно с них, по мнению авторов законопроекта, начинаются большие проблемы. Часто жильцы жалуются на пьяные компании у подъезда, на драки и прочие конфликты.

По предварительным подсчетам, под закрытие попадет примерно десять тысяч питейных точек по всей стране. Но есть и противники инициативы. Они считают, что после закрытия так называемых «рюмочных» тише и спокойнее не станет. Наоборот, лишившись крыши над головой, завсегдатаи таких заведений будут бродить по округе и еще больше хулиганить.

Все мнения изучил Дмитрий Зименкин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пристрастие персонала Букингемского дворца к бесплатному алкоголю вынудило королеву Великобритании закрыть личный бар.