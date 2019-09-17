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Елизавета II осталась без личного бара из-за пьянства лакеев

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Пристрастие персонала дворца к бесплатному алкоголю вынудило королеву Великобритании закрыть личный бар.

Фото: www.globallookpress.com / Andrew Parsons

Персонал Букингемского дворца обладает большим количеством привилегий. Однако королевской семье пришлось отказаться от некоторых поблажек для своей прислуги. Так, например, Елизавета II была вынуждена закрыть свой личный бар из-за пьянства лакеев.

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Как сообщает издание The Daily Star, ссылаясь на бывшего сотрудника королевской пресс-службы Дика Арбитера, бар со спиртным в Букингемском дворце пришлось закрыть из-за того, что обслуживающий персонал стал слишком часто «пропускать по стаканчику» в течение рабочего дня.

По словам Арбитера, у работников дворца также было право пользоваться королевским бассейном — бывший пресс-секретарь и сам неоднократно прибегал к этой привилегии во время своей работы, передает Teleprogramma.pro.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Елизавета II запоминает людей на больших приемах.

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