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  4. Кокляев на гармошке мелодично изобразил предстоящий бой с Емельяненко

Кокляев на гармошке мелодично изобразил предстоящий бой с Емельяненко

, 20:45 Видео 22

Тяжеловес снял видеоколлаж, в котором своеобразно разминается перед поединком.

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Фото, видео: ТАСС / Галкин Николай; Instagram @koklyaev_mikhail

Таланты тяжеловеса Михаила Кокляева многогранны — спортсмен не только известен своими рекордами со штангой, но и прекрасно играет на гармони. Одним из самых ожидаемых спортивных событий этого года станет его поединок с бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко.

Кокляев с иронией подошел к предстоящему бою, по крайне мере, не в спортзале, а в соцсетях: он разместил в Instagram ролик, на котором с одной стороны он играет на гармошке мелодию русской песни «Когда б имел златые горы». В это время параллельно в такт под музыку танцует Емельяненко.

«Саша будет плясать по рингу», — подписал Кокляев свое интернет-творчество.

Мнения подписчиков тяжеловеса разделились. Кто-то оценил чувство юмора спортсмена.

«Мишаня добрый человек, и троллит даже по-доброму», — написал один из них.

«Два спортсмена теряющих популярность устраивают хайп», — скептически отметил другой.

«Смотрите, а то от его танца у вас может закружится голова», — предупредил Кокляева фанат Емельяненко.

Ранее 5-tv.ru передавал, что бой между спортсмена пройдет 29 ноября в Москве.

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