Кокляев на гармошке мелодично изобразил предстоящий бой с Емельяненко

Таланты тяжеловеса Михаила Кокляева многогранны — спортсмен не только известен своими рекордами со штангой, но и прекрасно играет на гармони. Одним из самых ожидаемых спортивных событий этого года станет его поединок с бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко.

Кокляев с иронией подошел к предстоящему бою, по крайне мере, не в спортзале, а в соцсетях: он разместил в Instagram ролик, на котором с одной стороны он играет на гармошке мелодию русской песни «Когда б имел златые горы». В это время параллельно в такт под музыку танцует Емельяненко.

« Саша будет плясать по рингу », — подписал Кокляев свое интернет-творчество.

Мнения подписчиков тяжеловеса разделились. Кто-то оценил чувство юмора спортсмена.

«Мишаня добрый человек, и троллит даже по-доброму», — написал один из них.

«Два спортсмена теряющих популярность устраивают хайп», — скептически отметил другой.

«Смотрите, а то от его танца у вас может закружится голова», — предупредил Кокляева фанат Емельяненко.

Ранее 5-tv.ru передавал, что бой между спортсмена пройдет 29 ноября в Москве.