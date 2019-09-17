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  4. Женщина и трое детей отравились угарным газом в Гатчине

Женщина и трое детей отравились угарным газом в Гатчине

, 23:17 107

Инцидент произошел во вторник, 17 сентября, в Ленинградской области.

Фото: www.globallookpress.com

Женщина и трое детей отравились угарным газом многоквартирном доме в Ленинградской области. Инцидент произошел вечером во вторник, 17 сентября, в Гатчине по адресу улица Крупской, дом 5.

По предварительным данным, трое пострадавших в возрасте двух, 12 и 13 лет госпитализированы в тяжелом состоянии. Женщина была обнаружена на месте происшествия без признаков жизни.

На месте работают экстренные службы. Информация о причинах ЧП уточняется.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что семья из четырех человек, в том числе двое детей — 14 лет и 8 месяцев, пострадали в результате взрыва газового баллона в легковом автомобиле в городе Тихорецк Краснодарского края. ЧП произошло в воскресенье, 15 сентября, на улице Ленинградская.

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