Мужчина-учитель с маникюром шокировал родителей в Ростове-на-Дону

Родители школьников в Ростове-на-Дону пожаловались на преподавателя, который ходит на уроки с маникюром и макияжем, пишет KP.RU. Взрослые возмущены тем, что учитель должен выступать для их детей примером, но вместо этого мужчина красит ресницы тушью, наносит на лицо тональный крем, да еще сделал французский маникюр, который невозможно не заметить.

Мать одного из школьников считает, что «нормально воспитывает своего ребенка» и не хотела бы, чтобы он смотрел на таких педагогов и делал их примером для подражания.

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« Пусть живет своей особой жизнью дома, но не несет это в массы детей », — написала она.

В свою очередь в городском управлении образования отметили, что с учителем уже была проведена беседа, после которой он привел свой внешний вид в порядок.

Ранее вокруг учительницы из Барнаула разгорелся скандал. Татьяне Кувшинниковой пришлось уволиться из-за фотографии в купальнике, так многие интернет-пользователи обрушились на нее с критикой. Однако за нее вступились бывшие коллеги по всей стране и стали выкладывать в соцсети свои пляжные снимки.

5-tv.ru подробно разбирался, где проходит граница между личным пространством педагога и его профессиональной деятельностью.