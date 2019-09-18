«Тигрица»: Пышные формы «русской Кардашьян» в бикини впечатлили мужчин-юзеров

Модель и блогер Анастасия Квитко завоевала славу «русской Кардашьян», благодаря своим аппетитным формам. Девушка регулярно пополняет свой контент в Instagram новыми соблазнительными снимками, которые каждый раз набирают несколько сотен тысяч лайков и комментариев. Мужчины боготворят сексуальное тело знаменитости, а женщины признаются, что завидуют: необычные пропорции тела принесли Квитко неслыханную популярность и прославили на весь мир.

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Instagram @anastasiya_kvitko

Чтобы собрать множество комплиментов, Квитко достаточно сделать фото даже в спортивном костюме, однако на этот раз модель сразила фанатов наповал — на своей странице в соцсети блогер выложила фотографии в красном бикини, которое акцентирует внимание на ее аппетитных ягодицах. Поклонники не могли устоять перед такой соблазнительной фигурой и выразили восхищение в комментариях.

«Тигрица!»

«Что за красотка!»

«Роскошное тело!»

«Боже! Это ангел!» — едва сдерживали эмоции фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «русская Кардашьян» прошлась по белоснежной яхте в откровенном красном бикини.