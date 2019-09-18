  1. Пятый канал
  4. «Тигрица»: Пышные формы «русской Кардашьян» в бикини впечатлили мужчин-юзеров

«Тигрица»: Пышные формы «русской Кардашьян» в бикини впечатлили мужчин-юзеров

, 6:49 Фото 649

Анастасия Квитко опубликовала фотографии, на которых позирует в купальнике красного цвета.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @anastasiya_kvitko

Модель и блогер Анастасия Квитко завоевала славу «русской Кардашьян», благодаря своим аппетитным формам. Девушка регулярно пополняет свой контент в Instagram новыми соблазнительными снимками, которые каждый раз набирают несколько сотен тысяч лайков и комментариев. Мужчины боготворят сексуальное тело знаменитости, а женщины признаются, что завидуют: необычные пропорции тела принесли Квитко неслыханную популярность и прославили на весь мир.

Гороскоп на 18 сентября: Львы, вы просто боги секса!

Instagram @anastasiya_kvitko

Чтобы собрать множество комплиментов, Квитко достаточно сделать фото даже в спортивном костюме, однако на этот раз модель сразила фанатов наповал — на своей странице в соцсети блогер выложила фотографии в красном бикини, которое акцентирует внимание на ее аппетитных ягодицах. Поклонники не могли устоять перед такой соблазнительной фигурой и выразили восхищение в комментариях.

«Тигрица!»

«Что за красотка!»

«Роскошное тело!»

«Боже! Это ангел!» — едва сдерживали эмоции фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «русская Кардашьян» прошлась по белоснежной яхте в откровенном красном бикини.

Читайте также

+7° Днём +10°
Ночью +4°
64.12
0.29 70.60
-0.07
Гороскоп на 18 сентября: Львы, вы просто боги секса!

Последние новости

8:06
О ракете с «недостижимой дальностью действия» рассказали в РФ
8:00
«Почему жена в траурном платке?» Бондаренко насторожил фанатов новым фото
7:54
Малосольные огурчики: неожиданный рецепт популярного блюда — видео
7:43
Режим КТО введен в Кабардино-Балкарии
7:32
Видео: котенка спасли из пепелища сгоревшей церковно-приходской школы в Ленобласти
7:25
У россиян появится шанс уйти от выплат штрафов ГИБДД

Сейчас читают

«Простынь порвешь»: Самбурская восхитила юзеров «постельным» фото в роковом образе
«Девушка без комплексов»: Фанаты в восторге от «пятой точки» модели Джулианны
День Захария и Елизаветы: Что категорически нельзя делать 18 сентября

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев