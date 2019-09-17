  1. Пятый канал
  4. «Самое красивое тело на планете!» Фанаты боготворят «русскую Кардашьян»

«Самое красивое тело на планете!» Фанаты боготворят «русскую Кардашьян»

, 1:53 Видео 85

Модель Анастасия Квитко впечатлила поклонников «горячим» видео в микро-бикини.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @anastasiya_kvitko

Модель Анастасия Квитко в очередной раз дала возможность многочисленным подписчикам в Instagram полюбоваться своими формами. Сексуальные изгибы блогера запечатлели на видео. «Русская Кардашьян» прошлась по белоснежной яхте в откровенном красном бикини.

Глюкоза «оторвалась» на свадьбе Богомолова и Собчак

В соцсети ролик знаменитости, как всегда, вызвал бурю восторженных комментариев. Поклонники Анастасии Квитко со всего света: Италии, Испании, Португалии, США и множества других стран засыпали «русскую Кардашьян» многочисленными комплиментами по поводу идеальной фигуры и сексуальных изгибов модели.

«Я люблю твое горячее тело!»

«Ты выглядишь очень хорошо в этом горячем бикини. Ты на этой яхте, как королева, управляешь собственным морем!»

«Господи, ты просто безупречна! Богиня!»

«Это самое красивое тело на планете!» — написали фолловеры.

24-летняя Анастасия Квитко терпеть не может, когда ее сравнивают с американской звездой Ким Кардашьян. По мнению российской красавицы, ее внешность более натуральна и естественна. К тому же, модель из Калининграда утверждает, что всегда занималась спортом, в отличие от «ленивой близняшки» из США.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что формы «русской Кардашьян» взволновали иностранцев.

Читайте также

+7° Днём +11°
Ночью +6°
63.83
-0.64 70.67
-0.86
Гороскоп на 17 сентября: Близнецы, хватит прятать скелеты в шкафу

Последние новости

3:02
Гороскоп на 17 сентября: Близнецы, хватит прятать скелеты в шкафу
2:42
Жена Джастина Бибера снялась топлес и поведала о трудностях брака
2:16
Ульяновскую чиновницу могут уволить из-за «шоколадных ванн»
1:53
«Самое красивое тело на планете!» Фанаты боготворят «русскую Кардашьян»
1:33
Видео: историческое здание церковно-приходской школы полыхает в Ленобласти
1:16
Названа причина аварийной посадки российского самолета в Черногории

Сейчас читают

Мамина гордость: Рудковская показала репетицию Плющенко с сыном на льду
«Где-то грустит Гуф»: Кети Топурия показала идеальную фигуру в белоснежном бикини
Дочка Кейт Миддлтон рассказала «по секрету» о четвертой беременности мамы

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев