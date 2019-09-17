«Самое красивое тело на планете!» Фанаты боготворят «русскую Кардашьян»

Модель Анастасия Квитко в очередной раз дала возможность многочисленным подписчикам в Instagram полюбоваться своими формами. Сексуальные изгибы блогера запечатлели на видео. «Русская Кардашьян» прошлась по белоснежной яхте в откровенном красном бикини.
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В соцсети ролик знаменитости, как всегда, вызвал бурю восторженных комментариев. Поклонники Анастасии Квитко со всего света: Италии, Испании, Португалии, США и множества других стран засыпали «русскую Кардашьян» многочисленными комплиментами по поводу идеальной фигуры и сексуальных изгибов модели.
«Я люблю твое горячее тело!»
«Ты выглядишь очень хорошо в этом горячем бикини. Ты на этой яхте, как королева, управляешь собственным морем!»
«Господи, ты просто безупречна! Богиня!»
«Это самое красивое тело на планете!» — написали фолловеры.
24-летняя Анастасия Квитко терпеть не может, когда ее сравнивают с американской звездой Ким Кардашьян. По мнению российской красавицы, ее внешность более натуральна и естественна. К тому же, модель из Калининграда утверждает, что всегда занималась спортом, в отличие от «ленивой близняшки» из США.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что формы «русской Кардашьян» взволновали иностранцев.