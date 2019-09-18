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  4. Лайки и подписки: известные блогеры поделились рецептом успеха на выставке в Москве

Лайки и подписки: известные блогеры поделились рецептом успеха на выставке в Москве

, 6:39 Эфирная новость 22

Представители новой профессии отметили десятилетие.

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Фото, видео: ТАСС/imago stock&people, 5-tv.ru

Остается только отметить, что в среде отечественных блогеров появился очень достойный конкурент.

Кстати, представители этой новой профессии отметили десятилетие своей «службы».

В Москве открыли выставку предметов и артефактов, которые принадлежат культовым блогерам.

Большинство — едва совершеннолетние, но среди своих ровесников — легенды, суперзвезды. Они смогли добыть самый ценный ресурс современного мира — лайки и подписчиков, это стало бизнесом, очень прибыльным.

Все эти годы они, что называется, «на хайпе», за их видеороликами следят миллионы подписчиков, идеи разлетаются по всему миру.

Да и деньгами вроде не обижены. Дарья Онегина прямо так и спросила, сколько?

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Санкт-Петербург ждет гостей на самый масштабный образовательный форум в мире.

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