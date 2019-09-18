Видео: котенка спасли из пепелища сгоревшей церковно-приходской школы в Ленобласти

История со счастливым концом из Ленинградской области.

В Новой Ладоге из пепелища спасли котенка. Он прятался под завалами сгоревшей накануне церковно-приходской школы XIX века и только чудом уцелел.

Пламя полностью уничтожило дореволюционную постройку. Выбраться самостоятельно животное не могло, ждало помощи под горящими балками.

Жалобные крики услышал дознаватель, прибывший на место пожара. Погорельца уже осмотрели ветеринары и передали его зоозащитникам. Котенку теперь ищут новый дом и хозяев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что историческое здание церковно-приходской школы сгорело в Ленобласти.