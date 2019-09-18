Видео: при обрушении моста в Псковской области пострадал человек

В Псковской области рухнул недавно отремонтированный мост. ЧП произошло в Себежском районе. В этот момент на переправе находился автомобиль. Водитель не успел затормозить и «Нива» на полном ходу врезалась в бетонные плиты.

Мужчина получил серьезные травмы. От удара автомобиль превратился в груду искореженного металла. В результате обрушения моста в регионе полностью прервано сообщение между несколькими населенными пунктами.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что пешеходный мост обрушился в Московской области. Конструкцию на московском малом кольце снес грузовик. Обошлось без пострадавших — мост находился на ремонте и в момент происшествия людей на нем не было. Однако из-за падения обломков на проезжую часть движение транспорта оказалось парализовано.