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Видео: при обрушении моста в Псковской области пострадал человек

, 14:16 Эфирная новость 62

Водитель, находившийся на мосту в момент происшествия, получил тяжелые травмы.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе, 5-tv.ru

В Псковской области рухнул недавно отремонтированный мост. ЧП произошло в Себежском районе. В этот момент на переправе находился автомобиль. Водитель не успел затормозить и «Нива» на полном ходу врезалась в бетонные плиты.

Мужчина получил серьезные травмы. От удара автомобиль превратился в груду искореженного металла. В результате обрушения моста в регионе полностью прервано сообщение между несколькими населенными пунктами.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что пешеходный мост обрушился в Московской области. Конструкцию на московском малом кольце снес грузовик. Обошлось без пострадавших — мост находился на ремонте и в момент происшествия людей на нем не было. Однако из-за падения обломков на проезжую часть движение транспорта оказалось парализовано.

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