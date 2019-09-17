«Тяжело дышать!» Анна Седокова об отеке внутренних органов из-за крапивницы

Анна Седокова около месяца пытается скрыть следы заболевания под козырьками кепок и слоем тонального крема. Позже исполнительница призналась — у нее крапивница. Звезда посвятила своему диагнозу огромный пост в Instagram.
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Анна Седокова сначала не предавала значения маленьким красным пятнышкам на теле. Однако позже ей пришлось обращаться в клинику, где медики сообщили певице, что из-за крапивницы у нее отекли даже внутренние органы.
Врачи не смогли назвать Анне Седокой точную причину развития заболевания. По мнению докторов, крапивница появилась у певицы в связи со стрессом. Сейчас поп-дива вынуждена постоянно обрабатывать ранки мазью, принимать лекарства, ставить уколы и даже лежать под капельницей.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что бойфренд Анны Седоковой бросил ради нее супругу и сына.