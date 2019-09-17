«Тяжело дышать!» Анна Седокова об отеке внутренних органов из-за крапивницы

Анна Седокова около месяца пытается скрыть следы заболевания под козырьками кепок и слоем тонального крема. Позже исполнительница призналась — у нее крапивница. Звезда посвятила своему диагнозу огромный пост в Instagram.

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«Крапивница — отстой. Это я, как человек, испытавший все круги ада с этим странным заболеванием вам говорю. Последние 3 недели, каждое утро я просыпалась от жуткого зуда. Я открывала глаза и ощущала новую припухлость на лице », — поделилась артистка.

Instagram @annasedokova

Анна Седокова сначала не предавала значения маленьким красным пятнышкам на теле. Однако позже ей пришлось обращаться в клинику, где медики сообщили певице, что из-за крапивницы у нее отекли даже внутренние органы.

«В горле был ком. Становилось тяжело дышать. Моя доктор предупредила, что отек очень опасен и теперь, мне обязательно носить с собой в сумочке шприц и лекарство на всякий случай» , — утверждает исполнительница.

Врачи не смогли назвать Анне Седокой точную причину развития заболевания. По мнению докторов, крапивница появилась у певицы в связи со стрессом. Сейчас поп-дива вынуждена постоянно обрабатывать ранки мазью, принимать лекарства, ставить уколы и даже лежать под капельницей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что бойфренд Анны Седоковой бросил ради нее супругу и сына.