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  4. ФСБ пытались завербовать Сноудена сразу после прилета в Россию в 2013 году — адвокат

ФСБ пытались завербовать Сноудена сразу после прилета в Россию в 2013 году — адвокат

, 11:30 Эксклюзивное интервью 59

По словам Кучерены, сотрудники службы безопасности встретили Эдварда Сноудена в аэропорту «Шереметьево».

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Фото, видео: ТАСС / Sebastian Willnow, Метцель Михаил

Сотрудники ФСБ пытались завербовать Эдварда Сноудена еще в 2013 году, сразу после прилета в Москву, прямо в аэропорту «Шереметьево». Адвокат бывшего агента ЦРУ Анатолий Кучерена подтвердил заявление своего клиента, опубликованное в его мемуарах «Личное дело».

«При первых же встречах он мне рассказывал об этом инциденте. И он сказал, что он отказался сотрудничать. Ни с ФСБ, ни с любыми другими иностранными разведками», — подчеркнул адвокат Сноудена в интервью 5-tv.ru.

По словам юриста, ему неизвестно, поступали ли подобные предложения его клиенту позднее.

На прилавках книжных магазинов по всему миру появились мемуары бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности США, а ныне московского жителя Эдварда Сноудена «Личное дело». В книге бывший агент ЦРУ, в частности рассказывает и о предложении ФСБ о сотрудничестве.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что власти США подали в суд на Эдварда Сноудена из-за его книги «Личное дело».

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