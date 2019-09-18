Сотрудники ФСБ пытались завербовать Эдварда Сноудена еще в 2013 году, сразу после прилета в Москву, прямо в аэропорту «Шереметьево». Адвокат бывшего агента ЦРУ Анатолий Кучерена подтвердил заявление своего клиента, опубликованное в его мемуарах «Личное дело».

«При первых же встречах он мне рассказывал об этом инциденте. И он сказал, что он отказался сотрудничать. Ни с ФСБ, ни с любыми другими иностранными разведками», — подчеркнул адвокат Сноудена в интервью 5-tv.ru.

По словам юриста, ему неизвестно, поступали ли подобные предложения его клиенту позднее.

На прилавках книжных магазинов по всему миру появились мемуары бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности США, а ныне московского жителя Эдварда Сноудена «Личное дело». В книге бывший агент ЦРУ, в частности рассказывает и о предложении ФСБ о сотрудничестве.