Трогательное видео: избитая тетей девочка из Ингушетии встретилась с мамой

Маленькая Аиша из Ингушетии, зверски избитая родной тетей, наконец-то встретилась с мамой. Кадры первых минут свидания после долгой разлуки появились на сайте уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ — Анна Кузнецова также присутствовала в больничной палате девочки.

На записи Аиша то сидит на руках у матери, то бегает по кровати и обнимает маму за шею. Малышка все время спрашивает, как мама смогла ее найти.

Семилетнюю Аишу вместе с двумя братьями после развода родителей забрал к себе отец, следуя установленной традиции. Мать пыталась вернуть дочку, но попытки не приводили к желаемому результату. Тем временем родная сестра отца Аиши жестоко избивала девочку — в июле она попала в больницу в тяжелейшем состоянии. У малышки были выявлены старые сросшиеся переломы ребер и компрессионные переломы позвонков, на теле остались следы от укусов и ожогов. Рука Аиши была повреждена так сильно, что врачам пришлось ампутировать пострадавшую кисть.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что могло стать причиной истязаний девочки собственной тетей.