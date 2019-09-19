Вы — не ваша работа и не ваша зарплата, Раки. Не домашний адрес и не сам дом, не раса, цвет кожи или вероисповедание. Все это не определяет вас. Но что определяет? Пусть ответ на этот вопрос станет поводом для поисков — новая глава вашей жизни требует бунта. Ну так бунтуйте!

Если вы просыпаетесь, чувствуя себя свирепым животным — валите все на звезды. Поддайтесь своей стихийной природе. Сегодня ваша карьера требует импровизационного стиля вместо линейного подхода. Учитывая опыт, который вы приобрели за эти годы, у вас есть возможность рисковать без страха потери. Если вы хотели начать что-то новое, но ждали знака от судьбы — это он.

Тельцы готовы «вкалывать как рабы, отдыхать как короли». Однако это — совсем не то, что вам сегодня нужно. Слово дня — умеренность. Вселенная дает вам много причин для радости — похвалу и оценку, которую вы действительно заслуживаете. Но вместо того, чтобы планировать отвязную вечеринку по этому поводу, посмотрите, как вы можете использовать свою энергию конструктивно.

Кому вы доверяете, Овны? Если слова этих людей не совпадают с их действиями — может, не стоит этого делать? Способность вычеркивать из своего окружения тех, кто этого не заслуживает — ключ к тому, чтобы всегда оставаться «на вершине мира». Не забывайте защищать свои интересы. Некоторые из вас могут обнаружить, что кто-то распускает слухи о вашей персоне. Помните, ваше время слишком ценно, чтобы тратить его на вовлечение в эти детские игры.

Львы, не надорвитесь! Тельцы, постарайтесь не забывать об умеренности, как бы ни хотелось пуститься во все тяжкие. Козероги, зачем вы слушаете хейтеров?

Лев — гороскоп на 19 сентября

Да, мы знаем, что вы способны сделать все самостоятельно. Но значит ли это, что вы и должны взвалить все на себя? Спину себе сломаете, Львы. Не нужно никому ничего доказывать. Разделите свои заботы с теми, кто предлагает вам помощь.

Космический совет: не перенапрягайте себя понапрасну.

Дева — гороскоп на 19 сентября

Какие вы, Девы, рисковые! Решать сердцем там, где нужен холодный расчет, очень опасно. Соблюдайте строгую границу между личным и профессиональным, защищайте свои интересы. Представителям знака, переживающим эмоциональную потерю, сегодня стоит дать волю грусти. Ключ к успеху сегодняшнего дня в том, чтобы дать выход подавленным эмоциям, но при этом остаться как бы в стороне от бушующего в вас горя.

Космический совет: хотите погрустить — грустите.

Весы — гороскоп на 19 сентября

Слышали о креативной визуализации? Освободись от веса своих собственных ограничений, Весы. Позвольте себе мыслить масштабно и верить в свой бесконечный потенциал. Только не забудьте поблагодарить жизнь за то, что у вас есть. Спойлер: вы сделали все, чтобы нынешнее положение дел было самым лучшим из возможных.

Космический совет: не бойтесь мечтать и реализовывать мечты.

Скорпион — гороскоп на 19 сентября

Нет никакого единственно верного пути к успеху, Скорпионы. Пробивайтесь к финишу, несмотря на множество противников, и делайте это с радостью. Ваши суперспособности — это надежность и безукоризненная интуиция. Ваш подход к работе — это то, что привлекает единомышленников.

Космический совет: просто идите к своей цели.

Стрелец — гороскоп на 19 сентября

Что является причиной вашего счастья, Стрельцы? Освободите уже себя от миссии по спасению мира и позвольте себе выразить то, что естественно для вас. Помните, что мелочи помогают пополнить наши творческие резервы. День, который вы посвятите простым радостям, принесет миру не меньше пользы, чем ваши планы по его спасению.

Космический совет: проведите день, занимаясь простыми вещами, которые приносят вам радость.

Козерог — гороскоп на 19 сентября

Как говорил доктор Хаус, все лгут. Но вы-то наделены сверхъестественной способностью видеть истинные мотивы поступков окружающих. Что вам до тех, кто льстит в лицо, а на деле скептически относится к вашим планам? Хейтеры всегда будут хейтерами — забудьте о них и продолжайте самосовершенствоваться.

Космический совет: не слушайте хейтеров.

Водолей — гороскоп на 19 сентября

С одной стороны, вы полны энтузиазма. С другой стороны, вы позволяете неуверенности в себе мешать вам двигаться вперед. Что вам не помешает, так это вера в свои способности. Начните что-то новое — только не забудьте выложить из ментального чемоданчика все, что станет лишним грузом в вашем «путешествии». Имейте в виду, что многое еще не известно о предстоящей дороге — и это лучшее, что в ней есть. Не бойтесь импровизировать и позвольте себе учиться на своих ошибках.

Космический совет: начните что-то новое.

Рыбы — гороскоп на 19 сентября

Темнота — хороший способ скрыть недостатки. Помните об этом и не принимайте ничего за чистую монету, Рыбы. Если вы не видите минусов — это не значит, что их нет. Скорее всего, вам просто никто не рассказал о них. Сейчас вам необходимо принимать максимально практичные решения. Прежде чем вложить деньги во что-нибудь — изучите статистику, факты и прочую информацию. А пока будете изучать — остерегайтесь слухов и личных мнений. Доверяйте только статистике и документам.

Космический совет: не принимайте решений, не изучив сухую статистику.

Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 16 по 22 сентября.