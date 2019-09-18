Критик рассказал, как Пугачева отчитала Собчак за поведение на сцене

Музыкальный критик Сергей Соседов на «Бархатном сезоне» в Сочи рассказал изданию «Дни.ру» о конфликте между Аллой Пугачевой и Ксенией Собчак. Инцидент между звездами российского шоу-бизнеса произошел в середине 2000-х на конкурсе «Новая волна» в Юрмале.

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« Ксения Собчак объявляла артистов в свойственной себе иронично-саркастичной манере. Киркорова, например, представила как „короля, который уже не тот“, или что-то в этом роде », — рассказал Соседов.

После музыкального концерта критик отправился за кулисы, где и стал случайным свидетелем того, как Примадонна отчитывает молодую Собчак. В своей речи Пугачева назвала ее бессовестной, а также подчеркнула заслуги бывшего мужа. При этом Собчак молча выслушала все обвинения.

Соседов подошел к раскритикованной ведущей фестиваля и спросил, почему она терпела «безобразную экзекуцию» от народной артистки СССР. На это получил ответ, что Пугачева «всей свой жизнью заслужила право критиковать».

13 сентября Ксения Собчак зарегистрировала свой брак с Константином Богомоловым, прибыв к ЗАГСу на черном катафалке. Во время свадьбы произошел скандал — родители жениха покинули праздник после откровенного танца новобрачной.