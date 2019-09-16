  1. Пятый канал
  4. Родители Константина Богомолова покинули свадьбу после откровенного танца Собчак

Родители Константина Богомолова покинули свадьбу после откровенного танца Собчак

, 8:11 2 918

Юрий Богомолов и его супруга Ольга Ульянова были в шоке от поведения новобрачной, говорят очевидцы.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС / Дмитрий Буланов, Instagram @kalvarskiy812

Тема:
Свадьба Собчак и Богомолова 57

Церемония бракосочетания Ксения Собчак и Константина Богомолова стала поистине самым обсуждаемым событием минувших дней. Многие из окружения молодоженов отметили, что даже их шокировали некоторые моменты, включенные в программу торжественного события. Чего уже говорить о родителях режиссера Юрии Богомолове и его жене Ольге Ульяновой, которые покинули свадебный банкет после откровенного танца светской львицы, сообщает сайт KP.RU.

Гороскоп на 16 сентября: Стрельцы, учитесь постоять за себя

Ксения Собчак показала постановочный танец с элементами стриптиза под хит Ирины Аллегровой «Войди в меня». В этот момент из одежды на телеведущей были только черный корсет и алая подвязка.

«Они не оценили грязные танцы Собчак. Родители Константина Богомолова, увидев раздевающуюся под музыку невестку, ушли с банкета, не дождавшись торта», — цитирует слова очевидцев издание.

Отец Константина Богомолова — известный российский киновед и кинокритик. Он на протяжении многих лет был обозревателем изданий «Советская культура», «Советский экран» и многих других. Профессионал своего дела, предположительно, был не в силах оценить по достоинству «шоу», устроенное новоиспеченной невесткой.

Мать Ксении Собчак Людмила Нарусова, в свою очередь, после торжества призналась, что ее тоже шокировали многие вещи на свадьбе дочери. В частности, катафалк, выполнивший роль праздничного лимузина.

«Когда я вышла из ЗАГСа в соответствующих чувствах и прям под дверью увидела катафалк, то я решила, что прям сейчас меня туда вот… и увезут по назначению. Это был такой шок!» — сказала Людмила Нарусова в одном из телешоу.

Стоит отметить, что давняя подруга Ксении Собчак — скандально известная балерина Анастасия Волочкова, которая должна была исполнить «умирающего лебедя» на банкете, отказалась участвовать в «подобной вакханалии».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что свадьба Собчак вдохновила Шнурова на очередной саркастический стих.

Тема:
Свадьба Собчак и Богомолова 57
16 сент
Свадьба Собчак вдохновила Шнурова на очередной саркастический стих
16 сент
В РПЦ призывают Ксению Собчак покаяться еще раз
15 сент
Рудковская оправдалась за недовольное лицо, с которым покинула свадьбу Собчак
15 сент
Милонов вступился за Собчак после откровенного танца телеведущей
15 сент
Собчак и Богомолов письменно раскаялись в своих поступках перед венчанием
15 сент
«Вакханалия подарков»: Ксения Собчак похвасталась дарами со свадьбы
14 сент
«Абсурд в абсолюте»: Собчак назвала свою свадьбу деконструированным шапито
14 сент
Волочкова показала «Лебедя», которого не исполнила на свадьбе Собчак и Богомолова
14 сент
Какому «счастливчику» досталась подвязка Собчак после свадьбы
14 сент
«Сельская Маргарита и бесталанный Мастерок» — Миро о свадьбе Собчак по Булгакову

Читайте также

+9° Днём +12°
Ночью +6°
64.47
-0.72 71.53
-0.30
Гороскоп на 16 сентября: Стрельцы, учитесь постоять за себя

Последние новости

8:39
Какие сюрпризы приготовил зрителю легендарный БДТ в новом сезоне — видео
8:27
Из Тулы со своим самоваром: как поклонники угодили Сергею Жукову
8:19
Как мальчик без ног стал скейтбордистом с неограниченными возможностями и вдохновил мир
8:16
Гибель прокурора Лесосибирска при пожаре в Красноярске подтвердили его коллеги
8:11
Родители Константина Богомолова покинули свадьбу после откровенного танца Собчак
8:00
Лайфхак: Как быстро выкрутить цоколь из патрона

Сейчас читают

Гороскоп на 16 сентября: Стрельцы, учитесь постоять за себя
Родители Константина Богомолова покинули свадьбу после откровенного танца Собчак
Согдиана рассказала, как ей удалось сбросить 14 килограммов

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев