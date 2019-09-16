Родители Константина Богомолова покинули свадьбу после откровенного танца Собчак

Церемония бракосочетания Ксения Собчак и Константина Богомолова стала поистине самым обсуждаемым событием минувших дней. Многие из окружения молодоженов отметили, что даже их шокировали некоторые моменты, включенные в программу торжественного события. Чего уже говорить о родителях режиссера Юрии Богомолове и его жене Ольге Ульяновой, которые покинули свадебный банкет после откровенного танца светской львицы, сообщает сайт KP.RU.
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Ксения Собчак показала постановочный танец с элементами стриптиза под хит Ирины Аллегровой «Войди в меня». В этот момент из одежды на телеведущей были только черный корсет и алая подвязка.
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Отец Константина Богомолова — известный российский киновед и кинокритик. Он на протяжении многих лет был обозревателем изданий «Советская культура», «Советский экран» и многих других. Профессионал своего дела, предположительно, был не в силах оценить по достоинству «шоу», устроенное новоиспеченной невесткой.
Мать Ксении Собчак Людмила Нарусова, в свою очередь, после торжества призналась, что ее тоже шокировали многие вещи на свадьбе дочери. В частности, катафалк, выполнивший роль праздничного лимузина.
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Стоит отметить, что давняя подруга Ксении Собчак — скандально известная балерина Анастасия Волочкова, которая должна была исполнить «умирающего лебедя» на банкете, отказалась участвовать в «подобной вакханалии».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что свадьба Собчак вдохновила Шнурова на очередной саркастический стих.