Родители Константина Богомолова покинули свадьбу после откровенного танца Собчак

Церемония бракосочетания Ксения Собчак и Константина Богомолова стала поистине самым обсуждаемым событием минувших дней. Многие из окружения молодоженов отметили, что даже их шокировали некоторые моменты, включенные в программу торжественного события. Чего уже говорить о родителях режиссера Юрии Богомолове и его жене Ольге Ульяновой, которые покинули свадебный банкет после откровенного танца светской львицы, сообщает сайт KP.RU.

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Ксения Собчак показала постановочный танец с элементами стриптиза под хит Ирины Аллегровой «Войди в меня». В этот момент из одежды на телеведущей были только черный корсет и алая подвязка.

« Они не оценили грязные танцы Собчак. Родители Константина Богомолова, увидев раздевающуюся под музыку невестку, ушли с банкета, не дождавшись торта », — цитирует слова очевидцев издание.

Отец Константина Богомолова — известный российский киновед и кинокритик. Он на протяжении многих лет был обозревателем изданий «Советская культура», «Советский экран» и многих других. Профессионал своего дела, предположительно, был не в силах оценить по достоинству «шоу», устроенное новоиспеченной невесткой.

Мать Ксении Собчак Людмила Нарусова, в свою очередь, после торжества призналась, что ее тоже шокировали многие вещи на свадьбе дочери. В частности, катафалк, выполнивший роль праздничного лимузина.

« Когда я вышла из ЗАГСа в соответствующих чувствах и прям под дверью увидела катафалк, то я решила, что прям сейчас меня туда вот… и увезут по назначению. Это был такой шок! » — сказала Людмила Нарусова в одном из телешоу.

Стоит отметить, что давняя подруга Ксении Собчак — скандально известная балерина Анастасия Волочкова, которая должна была исполнить «умирающего лебедя» на банкете, отказалась участвовать в «подобной вакханалии».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что свадьба Собчак вдохновила Шнурова на очередной саркастический стих.