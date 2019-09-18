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  4. Рогозин: в Дагестане может появиться новый центр подготовки космонавтов

Рогозин: в Дагестане может появиться новый центр подготовки космонавтов

, 23:43 25

До конца 2019 года «Роскосмос» определится с расположением тренировочной базы на Северном Кавказе.

Фото: ТАСС / Коротаев Артем

Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин во время общения с журналистами в Санкт-Петербурге раскрыл планы расположения нового центра для подготовки космонавтов. По его словам, в компании присматриваются к Кавказу, поскольку там есть интересные условия.

Рогозин отметил Дагестан, а также Приэльбрусье и Архыз. В последних двух его заинтересовало удачное расположение для прыжков с парашютом, сообщает РИА Новости. Предполагается, что в госкорпорации окончательно определятся с местом строительства центра до конца года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Роскосмос думает о возвращении в аварийный запас космонавтов огнестрельного оружия. Раньше его использовали для защиты от диких зверей в случае аварийной посадки в дикой местности.

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