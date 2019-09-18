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«Принцесса!» Паулина Андреева опубликовала фото в свадебном платье

, 15:23 Фото 412

Актриса вышла замуж за режиссера Федора Бондарчука 17 сентября 2019 года. Торжественная церемония прошла в Юсуповском дворце в Санкт-Петербурге.

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Фото, видео: ТАСС / Прокофьев Вячеслав; Instagram @_paulina_andreeva_

Актриса Паулина Андреева выложила в Instagram фото в свадебном платье, которое было на ней в день бракосочетания с режиссером Федором Бондарчуком.

Солистка «ВИА Гры» снялась в откровенной фотосессии для мужского журнала

Instagram @_paulina_andreeva_

Свадебная церемония состоялась накануне — 17 сентября. Отпраздновать знаменательное для звездной пары событие пришли порядка 200 гостей, среди которых множество знаменитостей. Так, в числе приглашенных были замечены генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, продюсер Игорь Угольников, актер Игорь Верник, а также телеведущая Ксения Собчак и ее новый супруг режиссер Константин Богомолов.

Церемония бракосочетания Бондарчука и Андреевой прошла в Юсуповском дворце. На опубликованном Андреевой в Instagram снимке, звезда кино выглядит, как настоящая принцесса. Она позирует в холле дворца в пышном белом свадебном платье с фатой и с букетом цветов в руках.

Поклонники Паулины Андреевой поспешили в очередной раз поздравить любимицу с бракосочетанием и отметили — выглядит она просто волшебно.

«Платье принцессы! Богемное!»
«Это необыкновенно прекрасно! Очень красиво»;
«Потрясающий кадр, платье невероятной красоты, да и весь образ в целом!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошла свадьба Федора Бондарчука и Паулины Андреевой.

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