«Королева с принцессой»: Двухлетняя дочь Пелагеи поддержала маму на концерте в Сочи

Пелагея, переставшая скрывать лицо своей маленькой дочки от поклонников, наконец опубликовала фото малышки крупным планом. После сольного выступления в Сочи певица выложила на своей странице в Instagram фото, на котором они с Таисией сидят обнявшись, причем Пелагея еще не успела снять роскошный сценический костюм. Артистка благодарит сочинских зрителей за теплый прием.

«Спасибо, Сочи! Отличный получился концерт! Фестивальный — одна из самых статусных концертных площадок в России. И когда он полон, — это гордость и благодарность каждому, кто пришел! Учитывая, что мы всего две недели назад решили сделать этот концерт, — произошло Обыкновенное Чудо!» — написала Пелагея.

Instagram @pelageya_insta

Поклонники в комментариях благодарят певицу в ответ, однако практически все их внимание приковано к малышке.

«Что за вкусняшка под бочком?»

«Дочка копия мамы, я помню Пелагею еще маленькой!»

«Когда же услышим и увидим на сцене маму с дочкой?»

«Настоящая королева с принцессой», — пишут фанаты.

Многие из тех, кто был в зрительном зале, заметили там Таисию, с энтузиазмом пляшущую под мамины песни. Позже Пелагея выложила в соцсети видео с девочкой.

Как ранее сообщал 5-tv.ru в 2015 году певица во второй раз вышла замуж за хоккеиста Ивана Телегина в 2017 у них родилась дочка Таисия, в январе девочке исполнится три года.