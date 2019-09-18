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  4. «Дима, отдай!» — Владимир Путин молниеносно отреагировал на жалобу об излишней бюрократизации

«Дима, отдай!» — Владимир Путин молниеносно отреагировал на жалобу об излишней бюрократизации

, 19:09 Видео 141

На совещании в АСИ президенту бюрократические проволочки пожаловался один из предпринимателей.

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Фото, видео: ТАСС / Метцель Михаил; 5-tv.ru

Владимир Путин шутя сократил бюрократическую цепочку на совещании в Агентстве стратегических инициатив в среду, 18 сентября. Один из предпринимателей, работающий над проектированием небольших спутников, пожаловался президенту на сложности, связанные с огромным количеством согласований и других бюрократических процедур. По его словам, они сильно тормозят развитие стартапов.

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Владимир Путин попросил четко сформулировать предложения и передать ему. Оказалось, что все уже изложено на бумаге, которую предприниматель сразу же передал спецпредставителю президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрию Пескову.

«Давайте сюда! Зачем эта лишняя бюрократия и лишнее звено? Дима, отдай тогда», — с улыбкой сказал президент, забрав документы себе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как президенты России и Боливии на встрече в Москве в июле 2019 пошутили над боливийским министром углеводородов.

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