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  4. «Я молодец!» Лариса Гузеева раскрыла секреты своего варенья из райских яблочек

«Я молодец!» Лариса Гузеева раскрыла секреты своего варенья из райских яблочек

, 7:24 Видео 52

Телеведущая опубликовала пошаговое видео приготовления фирменного десерта.

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Фото, видео: Instagram @_larisa_guzeeva_, ТАСС /Васильев Сергей

Лариса Гузеева похвасталась в Instagram кулинарным подвигом — телеведущая наварила для всей семьи яблочного варенья.

«Почему у людей, занятых физическим трудом меньше рефлексии? Некогда тосковать и страдать. Весь день варила райские яблочки. Я молодец», — написала Гузеева под снимком, на котором красуются банки с чрезвычайно аппетитным десертом.

Instagram @_larisa_guzeeva_

Подписчики очень заинтересовались вареньем и в комментариях наперебой стали просить рецепт. Главная сваха страны не стала жадничать и поделилась секретами.

«Яблочки райские без сердцевины засыпать сахаром, дождаться, когда появится сок, варить минут 40, перед тем как переложить в стерильные банки добавьте корицы, лимонной цедры и ванили. Не спрашивайте сколько чего, если у вас есть опыт, сообразите сами. Я пошла прислушиваться к себе — это была моя трудотерапия», — написала она.

Instagram @_larisa_guzeeva_

А чтобы ни у кого уже совсем не осталось вопросов, Лариса Гузеева опубликовала в сторис видео с пошаговой инструкцией.

«Шедеврально!»

«Спасибо за рецепт! ️Пойдем искать райские яблочки».

«Все равное самые вкусные из детства… Спасибо, что напомнили».

«Как насчет огурцов? И помидор», — пишут комментаторы.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, что Лариса Гузеева уже делилась рецептом яблочного варенья, но только из обычных яблок.

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