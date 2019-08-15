Для ленивых сладкоежек: Гузеева поделилась рецептом яблочного лакомства

Российская телеведущая Лариса Гузеева порадовала фанатов простым рецептом яблочного лакомства. Звезда обычно не говорила с подписчиками о кулинарии, однако после приготовления варения была настолько удовлетворена результатом, что решила поделиться способом приготовления десерта в Instagram.

«Яблоки обильно пересыпала сахаром и ушла по делам на семь часов, они за это время уже купались в сиропе, и я поставила яблоки томиться на небольшой огонь», — поделилась телесваха.

Instagram @_larisa_guzeeva_

Пока яблоки томились в кастрюле, Гузеева только периодически подходила к плите, чтобы их перемешать, а буквально за минуту до готовности бросила лимонную цедру, корицу и ваниль. На этот раз ведущая не стала дежурить на кухне, однако результат от этого ее порадовал не меньше. Лакомство оказалось таким же вкусным и аппетитным.

Подписчики бурно отреагировали на пост Гузеевой. В комментариях они стали делиться собственными рецептами варенья и интересовались, при какой температуре звезда готовит блюдо.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что поклонники восхищены преображенной Гузеевой.