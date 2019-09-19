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Дэвид Кэмерон впервые стал отрицать секс со свиной головой

, 6:27 36

Скандал вокруг бывшего премьер-министра Великобритании разгорелся еще в 2015 году, после выхода книги лорда Майкла Эшкрофта «Зовите меня Дэйв».

Фото: ТАСС/ imago stock&people

Экс-премьер министр Великобритании Дэвид Кэмерон впервые стал публично опровергать факт секса со свиной головой, сообщает издание Mirror.

Скандал вокруг политика разгорелся еще в 2015 году, после выхода книги лорда Майкла Эшкрофта «Зовите меня Дэйв», посвященной Кэмерону. По данным источника, юный Дэвид был членом студклуба, в который молодых людей принимали только после выполнения различных испытаний, основанных на извращениях. Бывшему премьеру Соединенного королевства «выпала честь» совершить половой акт со свиной головой и этому якобы есть документальное подтверждение в виде фото.

Дэвид Кэмерон в своих мемуарах, вспоминая этот инцидент, отмечал, что его первой реакцией на огласку «пикантного» факта из его биографии стали не гнев и не смущение.

«Я не беспокоился о содеянном. Это было весело», — писал Дэвид Кэмерон.

Бывший премьер добавил, что не верил в то, что кто-то написал о нем книгу и рассказал в ней историю, которая была лживой и нелепой. Дэвид Кэмерон отметил, что любой, кто становится политиком, должен быть «толстокожим» и иметь чувство юмора.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему гомосексуалисты и трансгендеры все больше появляются на страницах детской литературы.

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