Следователи помогают вернуть жилье блокаднице, обманутой мошенниками

В Петербурге следователи помогают вернуть жилье блокаднице. 93-летняя женщина осталась без квартиры из-за уловок мошенницы.

Работник продуктового магазина втерлась в доверие к пенсионерке, демонстративно заботилась о ней и даже ласково называла мамой.

Все как по сценарию, говорят правоохранители.

Майю Аразову, отнявшую обманом квартиру пенсионерки, доставили в суд под конвоем и в наручниках. Оставаться на свободе она могла и дальше если бы не внук пострадавшей. О ее мошеннических действиях Андрей Корсаков рассказал главе Следственного комитета Александру Бастрыкину во время личного приема. Внук знал, что за бабушкой ухаживает некая, как думал он, соцработница, потому и не сразу заподозрил неладное.

Что же было дальше, знает Алексей Полторанин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что россиян предупредили о новом виде телефонного мошенничества.