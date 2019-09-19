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Петербург будет претендовать на звание лучшего туристического города Европы

, 12:54 Эфирная новость 30

Победителя «World Travel Аwards» определят путем голосования среди экспертов и путешественников.

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Фото, видео: ТАСС / Ковалев Петр; 5-tv.ru

Петербург претендует на звание лучшего туристического города Европы. Эту награду еще называют «туристическим Оскаром».

Победителя «World Travel Аwards» определят путем голосования не только среди экспертов индустрии, но и самих путешественников, которые оценивают уровень безопасности и комфорта города, доступность и удобство транспортной и гостиничной инфраструктуры.

Туристический поток в Петербурге в прошлом году побил все рекорды и превысил восемь миллионов человек. А в следующем году прогнозирует городской комитет по туризму, желающих станет еще больше — особенно после введения электронных виз.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербург по электронной визе смогут приехать граждане 53 стран мира.

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