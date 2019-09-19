Петербург будет претендовать на звание лучшего туристического города Европы

Петербург претендует на звание лучшего туристического города Европы. Эту награду еще называют «туристическим Оскаром».

Победителя «World Travel Аwards» определят путем голосования не только среди экспертов индустрии, но и самих путешественников, которые оценивают уровень безопасности и комфорта города, доступность и удобство транспортной и гостиничной инфраструктуры.

Туристический поток в Петербурге в прошлом году побил все рекорды и превысил восемь миллионов человек. А в следующем году прогнозирует городской комитет по туризму, желающих станет еще больше — особенно после введения электронных виз.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербург по электронной визе смогут приехать граждане 53 стран мира.